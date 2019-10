Òmnium convoca una concentració davant la seva seu quan es faci pública la sentència

Músics per la Llibertat anuncien «un gran concert que donarà la volta al món»

727 dies de presó després, reiterem que cap sentència, tampoc la del Suprem, farà que deixem de lluitar pel dret a l'autodeterminació exercint drets fonamentals #HoTornaremAFer pic.twitter.com/8QLOFNaiyB — Jordi Cuixart (@jcuixart) 13 d’octubre de 2019

Concert de Músics per la Llibertat

Òmnium Cultural ha convocat una concentració davant la seva seu a Barcelona al carrer Diputació, 276 un cop es faci pública la sentència del Tribunal Suprem. «Et convoquem a fer costat al president Jordi Cuixart i a la resta de presos polítics i exiliats», han anunciat a través de Twitter. També en un missatge a aquesta xarxa social, el president de l'entitat, Jordi Cuixart, ha recordat que porta 727 dies a la presó i ha avisat que «cap sentència» farà que deixin de lluitar pel dret a l'autodeterminació exercint drets fonamentals. «Ho tornarem a fer», ha repetit en referència a la consigna que va llençar durant el judici.Per la seva banda, Músics per la Llibertat han anunciat «un gran concert que donarà la volta al món» com a resposta a la sentència. En un comunicat, el col·lectiu s'ha sumat a les mobilitzacions de Tsunami Democràtic i ha convocat una actuació, que serà entre les 16 hores i les 17 hores a un lloc a prop de Barcelona, que no han volgut concretar «degut a la situació actual» i «per assegurar-ne la viabilitat». Al comunicat, Músics per la Llibertat també demanen a la gent que s'inscrigui a un formulari, on se'ls convida a formar part del concert i es detalla si la persona registrada vol participar al cor, al grup orquestral professional o al d'instrumentistes amateur, mentre també es demana concretar quin és l'instrument que es portarà.Encara que no han anunciat gaires detalls de l'actuació, sí que han revelat que tindrà una durada aproximada de 30 o 40 minuts i s'ha demanat als assistents que es descarreguin partitures de les cançons que es tocaran: la Santa Espina, l'Estaca, el Cant de la Senyera i els Segadors. A més, també demanen als participants que portin un faristol i provisions per menjar i beure.