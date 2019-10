Milers de persones prenen els carrers i tallen carreteres a Tarragona i Reus

Diverses manifestacions es van fer al llarg de la jornada, amb intents d’ocupar les estacions de trens i una tractorada a la capital del Baix Camp

Actualitzada 14/10/2019 a les 23:37

Més de 10.000 persones a Reus

Els carrers de les ciutats de Tarragona i Reus es van omplir de manifestants al llarg de la jornada d’aquest dilluns, després que es conegués la sentència del Tribunal Suprem. Talls de carreteres, intents d’ocupar les estacions de ferrocarril es van produir en les dues ciutats, mentre que a la capital del Baix Camp hi va haver una tractorada convocada pel sindicat Unió de Pagesos.La primera de les concentracions a la ciutat de Tarragona, de les moltes que hi va haver en senyal de protesta per la sentència del Tribunal Suprem, va tenir lloc davant de l’Audiència Provincial, on un nombrós grup de manifestants es van sumar als de Silenci.Rebel·leu-vos, que des de fa mesos se citen a les escales de l’església de Sant Pau. Dos furgons dels Mossos d’Esquadra, pujats a la vorera, custodiaven l’edifici. Regidors de l’Ajuntament de Tarragona com Xavi Puig, Mari López i Manel Castaño (ERC), i Laia Estrada i Ana Miguel (CUP) sostenien pancartes amb lemes com «L’autodeterminació és un dret, no un delicte» o «Llibertat presos polítics». Poc després de les 11.30 hores del matí es va afegir un nombrós grup d’estudiants i el gruix dels manifestants es va dirigir a la plaça Imperial Tarragona, on està la seu de la subdelegació del Govern de l’Estat. «Fora feixistes dels nostres barris», «La policia tortura i assassina», «Fora la bandera espanyola» o «Fora les forces d’ocupació» van ser algunes de les frases corejades per les prop de 1.500 persones que participaven en la concentració.A poc a poc, s’hi van sumar persones contràries a la sentència del Tribunal Suprem. A les 12 del migdia, el grup, cada vegada més nombrós, va enfilar per l’avinguda d’Andorra per dirigir-se a l’A-7 a l’altura dels Quatre Garrofers, per procedir a tallar-la, tot i que ja no circulaven vehicles per l’actuació de la Guàrdia Urbana. En aquest punt, es va afegir a la marxa el regidor de Junts per Tarragona, Dídac Nadal.La manifestació va tornar a la plaça Imperial Tarraco, ja amb uns 2.500 integrants. Des d’aquest punt, es va dirigir a Pere Martell i la plaça Ponent, on els manifestants rebien el suport de persones que es trobaven als balcons.Durant el matí només es van produir dos incidents amb presència d’unionistes. Quan els manifestants es trobaven a la Popular, carrer on està l’Audiència, i es dirigien a la plaça Imperial Tarraco, dos joves que portaven sengles banderes espanyoles van increpar els manifestants. Agents dels Mossos d’Esquadra van intervenir per mediar i, finalment, van marxar. L’altre va tenir lloc al carrer Colom, on una persona que estava a la parada de l’EMT va treure una bandera espanyola i va dirigir gestos i paraules als manifestants, en actitud provocadora. Un jove va irrompre amb força, li va agafar la bandera i la va tirar a terra.Després de passar pel carrer Colom, els següents destins van ser la Rambla Nova, on la marxa ja la formaven unes 3.000 persones, i des d’aquest es va dirigir a Unió, Apodaca i l’estació del ferrocarril, on hi va haver un intent d’accedir-hi al seu interior, fet que van frustrar dotacions dels Mossos d’Esquadra. Bona part dels manifestants es van dirigir a ells i els van cridar «no us mereixeu la senyera que porteu».A la tarda, grups de manifestants van procedir a tallar la circulació de vehicles a la plaça Imperial Tarraco i diverses carreteres, com l’A-7.A les 20 hores va començar la manifestació a la Plaça de la Font, amb una xiulada conjunta de totes les persones concentrades, unes 6.000 segons la Guàrdia Urbana, en contra de la sentència del Suprem. Rosa Codines, presidenta d’Òmnium Cultural del Tarragonès i Òscar Hinojosa, de l’Assemblea Nacional Catalana van llegir un manifest de rebuig a la condemna del tribunal als presos polítics. Després, el responsable de mobilitzacions de l’ANC va explicar als assistents a la concentració que la convocatòria per participar al Tsunami democràtic fins a Barcelona era a la rotonda del passeig de les Palmeres amb la Rambla Vella el dimecres a dos quarts de vuit del matí. En acabar, la gent concentrada va cantar Els Segadors mentre dos pilars de castells s’enfilaven amb el missatge «Llibertat presos polítics».Cap a les 20.30 hores, els concentrats davant l’Ajuntament es van començar a mobilitzar en direcció a la plaça Imperial Tarraco, baixant per l’avinguda Estanislau Figueres amb dues pancartes al capdavant de la manifestació en les que s’hi podia llegir: «Independència Països Catalans» i «Justícia espanyola franquista».Un cop davant la Subdelegació del govern espanyol a Tarragona, els manifestants van cremar tres fotografies: una de Felip VI i el rei emèrit, una altra del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, i una altra amb tots els magistrats del Tribunal Suprem. Davant la subdelegació, blindada únicament pels Mossos d’Esquadra, es van sentir càntics com «No us mereixeu la senyera que porteu», en referència a la bandera que porten els agents en l’escut del cos policial català, «Fora les forces d’ocupació» i «1 d’octubre, ni oblit ni perdó.Escassos 20 minuts son els que els manifestants es van quedar a la plaça Imperial Tarraco, quan van seguir caminant per l’avinguda Andorra, al crit de «pim pam pum que no en quedi ni un», en direcció a la N-240. En aquest punt, la manifestació comptava amb la presència d’unes 6.500 persones segons la Guàrdia Urbana. Un cop a l’altura del Campus Sescelades, la manifestació es va desviar en direcció Sant Pere i Sant Pau fins arribar a l’A-7.Un cop a la carretera, unes 2.000 persones, segons els Mossos d’Esquadra presents, que van anar arribant entre les 21.30 i les 22.00, van tallar l’autovia en ambdós sentits.. Cap a les 22.00, una part de la manifestació es va dirigir cap a l’AP-7 i desenes de persones van tallar l’autopista en el seu pas per Tarragona.Els manifestants van ocupar els carrers de Reus a partir de les 10 h i fins passades les 21.30 h. La jornada va començar als Jutjats de Reus on desenes de persones van aplegar-se per manifestar-se en contra de la sentència del Suprem, el nombre de manifestants va anar creixent fins al centenar. Després d’estar al voltant d’una hora als Jutjats, el grup es va dividir en dos: un per anar a tallar la T-11 i l’altre per manifestar-se per diferents carrers de la ciutat.El grup que havia de tallar la T-11 va anar aturant el trànsit per diverses rotondes del municipi que connecten amb la T-11, però no van arribar en aquesta via. L’aturada més important la van realitzar a la rotonda de l’estació d’autobusos.Mentrestant, l’altre grup va anar fins a la Comissaria de la Policia Nacional, a la caserna de la Guàrdia Civil i a la plaça de les Oques, on també van interrompre la circulació durant una bona estona. Tots dos grups van trobar-se a l’Hotel Gaudí, on les forces policials van residir durant l’1 d’octubre de fa dos anys. El grup va continuar creixent en nombre fins a arribar al miler que va concentrar-se al voltant de la una del migdia al Mercadal, on també hi eren presents els Avis i Àvies per la Llibertat. Després de concentrar-se al Mercadal, un grup d’estudiants va anar de nou fins a la Comissaria de la Policia Nacional per a fer una asseguda. El gruix important de la manifestació va produir-se a la tarda. Al voltant de les 17 h. un grup de manifestants va tallar les vies del tren i no les van alliberar fins a les 19.45 h. quan van posar rumb als Jutjats per iniciar una nova manifestació. Mentre les vies estaven tallades, Unió de Pagesos va engegar una tractorada pel centre de la ciutat que també va anar fins als Jutjats. Una cinquantena de tractors van marcar el ritme de la manifestació que va avançar fins al Mercadal on van acabar reunint-se més de 10.000 persones, deixant sense cap forat la plaça ni tampoc els carrers adjacents. Fito Luri va cantar una cançó, creada per a l’ocasió i es va procedir a llegir el manifest unitari, així com repassar l’agenda dels pròxims dies. La manifestació de la capital del Baix Camp va finalitzar acomiadant els tractors que eren a la plaça Llibertat.