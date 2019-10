Els transbordament amb el metro s'ha de fer pel carrer

Actualitzada 14/10/2019 a les 08:30

Els Mossos d'Esquadra estan restringint l'accés a l'estació de Sants de Barcelona, segons han informat TMB i fonts del cos policial. Des de Mossos han indicat que hi ha «alguns accessos tancats» i hi ha forta presència policial a la porta principal. A més, TMB ha indicat que ha tallat el transbordament amb la L5 de metro a petició del cos policial i aquest s'ha de fer a través del carrer. D'altra banda, la connexió entre el metro i Rodalies s'ha de fer per la L3. Aquestes mesures són similars a les que ja es van adoptar el passat 1 d'octubre, coincidint amb la el segon aniversari de l'1-O. Aquest diumenge Sants ja va ser escenari de manifestacions davant la imminència de la sentència de l'1-O.