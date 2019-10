La CUP crida a la mobilització i a la desobediència civil i institucional abans de la sentència: «Serem ingovernables»

Els anticapitalistes avisen que «la via pactista» que aposta per diàleg i indults farà «inviable» qualsevol projecte «rupturista»

Actualitzada 13/10/2019 a les 18:01

«Batalla ideològica»

La CUP ha fet una crida a la mobilització i a la desobediència civil i institucional pocs dies abans que es faci pública la sentència del judici de l'1-O. «Si no ens deixen governar allò que afecta les nostres vides, serem ingovernables. Exercim el nostre dret a manifestació, el nostre dret a protesta i el nostre dret a la desobediència civil», apunten en un comunicat. Els anticapitalistes han expressat el seu suport a la participació i promoció d'assemblees populars per donar una resposta a la sentència i han demanat a la ciutadania que s'hi sumi. «Si ens volen soles i espantades, ajuntem-nos perquè la por no ens paralitzi», expliquen. D'altra banda, els cupaires també han alertat que «diàleg i indults» guanyaran protagonisme al relat de «la via pactista» a Catalunya. En aquest sentit, avisen que «des de l'independentisme retòric» es buscarà l'acord amb l'Estat per «tancar el règim» i «fer inviable qualsevol projecte rupturista els propers anys».En un comunicat fet públic pocs dies abans que el Suprem dicti sentència, la CUP reclama que l'autodeterminació es mantingui «al centre del debat polític» ja que consideren que és «un ariet que esmena a la totalitat» a l'Estat. Juntament amb l'aposta per l'autodeterminació, els cupaires demanen que la defensa d'aquest dret s'acompanyi sempre de l'amnistia, que volen contraposar als indults. Expliquen que mentre que l'amnistia és «col·lectiva» i «anul·la el delicte i no el perdona», els indults són individuals, atorgats pel rei i «renuncien a l'autodeterminació».«Caldran un, dos, tres... molts 1 d'octubre», asseguren al text, on aposten per reivindicar la «legitimitat» de la desobediència civil i institucional, així com l'organització al carrer, perquè suposa una «conquesta de drets». De fet, els cupaires creuen que cal emular el model de mobilització de l'1-O i diuen que les assemblees populars «recullen el millor d'aquells dies de setembre i octubre» quan la gent «es va adonar del poder que té». «Si ens volen fora de les places i els carrers, trobem-nos amb les nostres veïnes a les places i carrers; si ens volen desmobilitzats, mobilitzem-nos; si ens volen obedients, desobeïm», animen.Al marge de la sentència, els cupaires alerten de la «via pactista» a Catalunya, que diuen que ve «d'un suposat independentisme retòric i apel·lant a un (fals) pragmatisme rupturista» que, a més, creuen que vol «confondre» perquè acabin «atrapats en una teranyina que faci inviable qualsevol projecte rupturista». Així, creuen que això respon a al voluntat del règim de «tancar-se» i donar-se «estabilitat». Per aquest motiu, i segons consideren, algunes formacions catalanes buscaran els pactes amb l'Estat.