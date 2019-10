L'agència d'exportacions agroalimentàries insta el sector a crear un lobby davant de reptes com els aranzels de Trump

Els aranzels de Trump

«Ens aportaria valor que totes les associacions, entitats i agents que treballen en la indústria agroalimentària tinguessin un espai d'interlocució i trobada», assegura el director gerent de Prodeca.En plena incertesa sobre si finalment entraran o no en vigor els aranzels del 25% de Trump, i mentre segueixen els dubtes sobre les conseqüències del Brexit, Prodeca proposa unir el sector sota un mateix paraigües per defensar els seus interessos, i diu que ja hi ha converses entre actors de la indústria en aquesta direcció.«Seria un benefici per a tots els sectors que agrupen l'agroalimentari català», insisteix, recordant que si bé el Consell Català de l'Alimentació permet la interlocució amb les administracions, val la pena apostar per un ens a nivell empresarial.Prodeca calcula que el 25% addicional que pretén aplicar Trump als productes agroalimentaris catalans – i d'Espanya, França i el Regne Unit- tindran un impacte d'uns 26 milions d'euros en les exportacions. A més, avisa que es poden perdre quotes de mercat als Estats Units, especialment perquè l'oli grec o els vins italians i portuguesos no entren dins de les mesures anunciades per la Casa Blanca i, per tant, podran ser més «competitius».Segons Sentmartí, el sector veu «injust i incorrecte» que per problemes de la indústria aeronàutica es «castigui» l'agroalimentària. De fet, apunta que el sector és sovint «l'ase dels cops» de l'economia.«Hi ha preocupació immediata per si s'apliquen els aranzels, pel risc de baixada de vendes, i lligat amb això, pel fet que ens tornen a involucrar en una cosa que no té, originàriament, res a veure amb nosaltres», lamenta. Catalunya ven per valor de 330 milions d'euros als Estats Units en productes agroalimentaris, i el país és el seu vuitè mercat mundial, per darrere dels països europeus, la Xina o el Japó.Les vendes als Estats Units, recorda Sentmartí, s'han disparat un 125% en els últims 10 anys i un 65% en els últims cinc, una tendència a l'alça que no volen veure truncada per les polítiques de Trump.Sentmartí descarta precisar quines mesures es podrien impulsar per ajudar el sector en cas que les negociacions entre els Estats Units i la Unió Europea no aconsegueixin fer caure els aranzels anunciats. «Està damunt la taula, però no ens anticipem, confiem en què hi hagi sentit comú», afirma.Amb tot, el director gerent de Prodeca admet que hi ha «moltes variables» que no controlen, «començant pel propi Trump», que és un líder imprevisible que podria anunciar més mesures la setmana vinent.De totes maneres, Sentmartí destaca que l'agroalimentari és un sector «molt actiu, obert i competitiu» i que se sabrà adaptar a les noves situacions, com ho va fer davant del veto rus. «D'un dia per l'altre no podíem vendre més a Rússia, i el sector es va moure molt ràpidament i va trobar mercats alternatius», afirma, posant en valor «l'activitat i l'emprenedoria» dels professionals de la indústria.«Les empreses tenen molt clar que el món és molt gran i que s'han de tenir clients diversos, i els fets ho demostren. És un sector que no ha parat i ha anat guanyant presència al món», conclou.