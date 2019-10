Macedònia del Nord va confiscar 21 tones de porc espanyol

Actualitzada 12/10/2019 a les 17:41

Unió de Pagesos ha demanat aquest dissabte a les autoritats espanyoles i europees que aclareixin el cas de la suposada carn de porc infectada per pesta porcina. Macedònia del Nord va confiscar 21 tones de porc espanyol abans que entressin al seu territori. El sindicat ha remarcat que no hi ha cap alerta oficial de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ni de l'Agència Catalana de Sanitat Alimentària sobre la pesta porcina a l'Estat. També recorda que a Catalunya, les granges segueixen mesures de bioseguretat i el protocol d'entrada d'animals vius. Unió de Pagesos aprofita també per fer una crida perquè les administracions dediquin els màxims esforços a controlar l'entrada de carn de porc i evitar que entrin aliments d'origen porcí i de porc senglar frescos i curats provinents de països amb casos de pesta porcina confirmats.