Els guàrdies civils desplaçats a Catalunya cobraran 28 euros per dia per manutenció

La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia la «precarietat» del desplegament per la proximitat de la sentència del judici del «procés»

Actualitzada 11/10/2019 a les 17:02

Falta d'informació i de mitjans

L'Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciat que el desplegament de 2.000 agents a Catalunya torna a dur-se a terme amb «improvisació i condicions precàries», com va ocórrer fa dos anys en l'operatiu posat en marxa per al referèndum de l'1 d'octubre.L'operació coincideix amb el segon aniversari del referèndum i la proximitat de l'anunci de la sentència del judici del «procés», segons explica AUGC en un comunicat, en el qual afegeix que, malgrat ser coneguda amb antelació, a dotzenes d'agents se'ls ha ordenat desplaçar-se fins a Catalunya amb només 48 hores d'anticipació.Aquesta associació, majoritària a l'institut armat, exposa que el dispositiu es durà a terme en sis fases i que inclou personal de diverses especialitats i províncies, on es cancel·laran vacances, permisos o s'ampliaran les hores de servei.No obstant això, ho recolza davant un possible risc de pertorbació de l'ordre públic i per garantir el manteniment de la seguretat ciutadana i l'ordenament constitucional, però critica la «improvisació, la falta d'informació i tacte amb els agents, així com les pèssimes condicions i el risc que implica aquesta missió».Així, assenyalen que un guàrdia civil rebrà «la minsa quantitat» de 28 euros al dia per la seva manutenció, i que, quant a les condicions d'allotjament, es donen situacions en les quals fins a set agents comparteixen un mateix espai. També afegeixen que, una vegada a Catalunya, els desplaçats no coneixen la seva jornada laboral quant a hores setmanals, descansos, ni el temps que estaran fora de les seves llars.A això se suma la falta de mitjans materials, ja que, fins i tot han hagut de cedir-se armilles antibales d'unes unitats a unes altres, i que molts agents vestiran uniformes que haurien d'haver-se renovat fa anys, apunta l'associació.En aquest sentit, AUGC denúncia que fins avui no s'ha informat de les condicions de l'esmentada comissió i que no existeix cap document que aclareixi les condicions. Per això, l'associació ha remès un escrit a la Dirección General de la Guardia Civil per a sol·licitar explicacions per aquestes «mesures improvisades», així com un augment de les dietes i l'avançament de les mateixes perquè els agents no hagin de treure-ho de la seva butxaca.Així mateix, se solidaritzen amb les «de per si mateix difícils condicions sota les que treballen els guàrdies civils a Catalunya», tant en comissió de servei com destinats permanentment, per la qual cosa demanen al Govern que reconegui aquest territori com d'«especial conflictivitat» i que prengui mesures per millorar les condicions.