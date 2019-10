L'entitat demana seguir les convocatòries a través de les xarxes socials i promou una gran encartellada

Actualitzada 09/10/2019 a les 14:48

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha fet una crida aquest dimecres perquè la ciutadania surti al carrer de forma «massiva» tan bon punt es faci pública la sentència de l'1-O. L'entitat independentista ha apostat perquè els catalans «facin sentir la seva veu» i els proposen «aturar els vehicles», «fer sonar el clàxon», «fer soroll o protestar al carrer». Demanen que es segueixi les xarxes socials de l'ANC i Òmnium per estar assabentats de les convocatòries de forma «ràpida» i «coordinada» i han publicat un vídeo per motivar a protestar. L'ANC també promou una gran encartellada per «mostrar el rebuig a una sentència que es preveu condemnatòria» i «reafirmar que cal assolir la independència». Quan es faci pública la sentència, les entitats posaran data a les cinc Marxes per la Llibertat que arrencaran des de diferents punts del territori fins a Barcelona.