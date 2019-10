El TSJC investiga Lluís Salvadó per malversació, revelació de secrets i desobediència per voler crear la hisenda pròpia

La magistrada que ja instrueix la causa contra Jové cita el diputat d'ERC i exsecretari d'Hisenda el 19 de novembre

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret ha citat a declarar com a investigat, en la mateixa causa judicial que Josep Maria Jové, a l'exsecretari d'Hisenda de la Generalitat i actual diputat d'ERC al Parlament Josep Lluís Salvadó. L'ha citat pel 19 de novembre, l'endemà del judici per desobediència al president de la Generalitat, Quim Torra, pels delictes de malversació de fons públics, desobediència greu i revelació de secrets, en considerar que hi ha indicis contra ell de la seva participació en l'organització del referèndum de l'1-O i de la preparació «d'estructures d'estat» com la Hisenda pròpia i d'un full de ruta per sostenir econòmicament el Govern després d'una suposada independència.Salvadó va ser arrestat el 20-S del 2017 per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, però en les eleccions d'aquell desembre es va convertir en aforat. Des d'aleshores, la seva situació legal havia quedat en uns llimbs i en la interlocutòria de processament tampoc no quedava clara. La magistrada d'Instrucció 13 va enviar al TSJC una exposició raonada per investigar Salvadó, cosa que ara l'alt tribunal català ha acceptat.