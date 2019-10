Vox exigeix la suspensió immediata de l'autonomia de Catalunya i la detenció de Quim Torra

Santiago Abascal creu que a Espanya «hi ha una emergència nacional abans que climàtica»

Actualitzada 06/10/2019 a les 17:36

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigit la suspensió immediata de l'autonomia de Catalunya i la detenció i posada a disposició judicial del president de la Generalitat, Quim Torra. En un acte a Vistalegre, Abascal ha reclamat que també s'il·legalitzin tots els partits independentistes i ha retret a al resta de formacions espanyoles «no fer res» contra l'independentisme. El líder de Vox ha advertit que a Espanya «hi ha un cop d'estat viu» i, de fet, ha considerat que hi ha «una emergència nacional abans que climàtica». Abascal també s'ha referit a l'expresident Carles Puigdemont perquè ha considerat que la justícia europea l'hauria d'haver entregat a Espanya. «Hem de suportar aquest ridícul d'Europa amb Puigdemont campant per on vol», ha etzibat.Vox s'ha reivindicat com l'única formació que «no dóna impunitat a la rebel·lió» i ha criticat que es qualifiqui els CDR en presó preventiva de «ciutadans compromesos» mentre han preparat, segons ells consideren, «accions amb explosius».A l'acte, que segons la formació ultradretana ha omplert Vistalegre amb 13.500 persones, Abascal també ha carregat durament contra el PP, Ciutadans i el PSOE i ha assegurat que «la suposada emergència climàtica, la social i la nacional» no les resoldran ni la «coalició immobilista de PP i PSOE» ni «el consens 'progre' de PP i Ciutadans».«O ells o nosaltres, o divisió en autonomies o unitat nacional, o tirania d'esquerres o llibertat, o privilegis autonòmics o igualtat», ha dit Abascal, que ha acusat la resta de partits de «trair els anhels i interessos d'Espanya». «Si tenen por, que s'apartin; nosaltres no en tenim i seguirem endavant», ha sentenciat el líder ultradretà, que ha afegit que no pensa pactar amb el PSOE perquè són «un partit criminal».