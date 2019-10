Torra: «L'1-O és la data fundacional del camí inaturable cap a la república»

El president de la Generalitat participa aquest vespre a l'acte 'Llum i Llibertat', en el qual s'han il·luminat 131 agulles de Montserrat

Actualitzada 30/09/2019 a les 20:47

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dilluns que l'1-O és «la data fundacional del camí inaturable cap a la república catalana». Pel president, l'1-O «va ser llum i llibertat, i assenyala el camí cap a la democràcia i la defensa dels drets». Torra ha fet aquestes declaracions la vigília de l'1-O des del Bruc, als peus de Montserrat, un dels miradors des d'on aquesta nit es poden observar les 131 agulles de Montserrat il·luminades, en el marc de l'acte 'Llum i llibertat'. Un esdeveniment en el qual hi ha participat més de 500 escaladors i que vol ser un homenatge als 131 presidents de la història de Catalunya i un clam a la llibertat. Amb Montserrat mig tapada per la boira, Torra ha dit que «un nuvolet de res no farà que no pugem fins dalt de tot». «Necessitem molts núvols perquè ens aturin a nosaltres», ha afegit.Missatge d'esperança del president de la Generalitat, Quim Torra, la vigília de l'1-O, quan se celebren dos anys del referèndum. Citant el títol de l'acte 'Llum i Llibertat', que es duu a terme aquesta nit a Montserrat, Torra ha assegurat que «aquest és el millor hashtag pels dies que vindran perquè necessitem això: llum i llibertat» i perquè, segons ha dit, l'1-O va ser precisament això. «L'1-O ens assenyala el camí cap a la democràcia i cap a la defensa dels drets», ha assegurat.Visiblement emocionat, Torra ha agraït el suport de la gent i ha afegit que «és un plaer compartir amb tots vosaltres aquests dies tan difícils». El president ha fet aquestes declaracions des de la zona esportiva del Bruc, on s'han reunit unes 300 persones per contemplar l'encesa de 131 farells a les agulles de Montserrat, tantes com presidents hi ha hagut a la història de Catalunya.Durant la seva intervenció, Torra ha destacat la figura d'alguns dels presidents que l'han precedit. Entre els quals, la del president Montilla, un exemple, ha dit, «de cohesió social».Després de l'acte, el president s'ha dirigit a Sant Jeroni, l'agulla més alta de Montserrat i la que ell mateix ha apadrinat. Les agulles restaran il·luminades durant 12 hores i s'apagaran aquest dimarts, 1-O, a tres quarts de vuit del vespre.