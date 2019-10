Les catalanes tenen els fills més tard que les europees

Actualitzada 30/09/2019 a les 16:55

Marc i Júlia, els noms més posats el 2018

Territori Nom freqüència ‰ Nom freqüència ‰ Catalunya MARC 640 19,8 JÚLIA/JULIA 587 19,1 POL 548 16,9 MARTINA 522 17,0 ÀLEX/ÁLEX 499 15,4 EMMA 519 16,9 JAN 489 15,1 MARIA/MARÍA 466 15,2 NIL 461 14,2 LUCÍA 441 14,3 ÀmbitMetropolità MARC 420 20,5 JÚLIA/JULIA 373 19,0 POL 358 17,5 EMMA 367 18,7 LEO 347 16,9 LUCÍA 342 17,4 ÀLEX/ÁLEX 340 16,6 MARTINA 342 17,4 LUCAS 322 15,7 MARIA/MARÍA 308 15,7 ComarquesGironines POL 59 17,3 JÚLIA/JULIA 76 23,7 MARC 57 16,8 MARIA/MARÍA 47 14,7 JAN 56 16,5 EMMA 44 13,7 PAU 50 14,7 JANA 43 13,4 ARNAU 43 12,6 MARTINA 43 13,4 Camp deTarragona MARC 52 22,5 EMMA 40 18,5 ÀLEX/ÁLEX 46 19,9 JÚLIA/JULIA 40 18,5 ADAM 38 16,5 MARIA/MARÍA 39 18,0 POL 37 16,0 LUCÍA 37 17,1 JAN 36 15,6 MARTINA 37 17,1 Terres del'Ebre MARTÍ 19 28,1 JÚLIA/JULIA 21 32,1 MARC 16 23,6 MARTINA 17 26,0 ALEIX 15 22,2 EMMA 15 22,9 JAN 13 19,2 MARIA/MARÍA 14 21,4 POL 13 19,2 SOFÍA/SOFIA 13 19,9 Ponent NIL 32 20,6 ONA 28 19,2 MARC 26 16,7 MARTINA 24 16,5 ÀLEX/ÁLEX 26 16,7 ARES 22 15,1 BIEL 23 14,8 LAIA 20 13,7 ROC 23 14,8 SARA 20 13,7 ComarquesCentrals JAN 39 21,8 JÚLIA/JULIA 41 25,3 MARTÍ 36 20,2 ARLET 30 18,5 ARNAU 34 19,0 LAIA 29 17,9 MARC 31 17,4 JANA 26 16,0 NIL 30 16,8 ABRIL 25 15,4 Alt Pirineui Aran JAN 7 29,1 AINA 5 22,9 MARC 7 29,1 MARTINA 5 22,9 BIEL 4 16,6 ABRIL 4 18,4 DANIEL 4 16,6 JÚLIA/JULIA 4 18,4 LIAM 4 16,6 Penedès JAN 34 17,6 LAIA 32 18,0 POL 34 17,6 MARTINA 31 17,4 MARC 31 16,0 CARLA 29 16,3 LEO 30 15,5 NOA 27 15,2 MARTÍ 30 15,5 ABRIL 24 13,5

Els naixements van disminuir a Catalunya un 5,4% l'any 2018, segons l'Idescat. L'edat de les mares se situa en els 31 anys quan tenen el primer nadó. La taxa de natalitat està en els 8,3 nascuts vius per cada 1.000 habitants, i el nombre mitjà de fills per dona es queda en 1,3, el més baix des del 2001. Per sobre d'aquesta mitjana se situen les Comarques Centrals (1,47), les Gironines (1,46) i Ponent (1,44). L'índex més baix és el de l'Alt Pirineu i Aran, amb 1,08 fills per dona. La franja d'edat de més natalitat és la de 30 a 34 anys, seguida per la de 35 a 39. A Europa, en canvi, el segon grup d'edat on es tenen més fills és el de 25 a 29 anys. Destaca el nivell de fecunditat extraordinàriament baix de les catalanes menors de 30 anys en comparació amb les europees, amb una diferència de més de 30 punts en aquesta franja d'edat. Marc i Júlia són els noms més posats.L’àmbit metropolità és on la maternitat és més tardana: 31,5 anys d’edat mitjana en el naixement del primer fill. L’àmbit de Ponent està en l'extrem contrari, amb 30 anys.A més, la reducció de la natalitat es concentra en les mares de nacionalitat espanyola. La fecunditat de les estrangeres és d'1,59 fills, i la de les espanyoles es queda en l'1,19. El 2% dels parts són múltiples. La proporció augmenta amb l'edat. El 6,2% dels parts de dones de més 35 anys són múltiples.Marc continua sent el nom de nadó més freqüent a Catalunya i Júlia és, per segon any consecutiu, el nom més posat a les nenes. El nom de Marc va seguit del de Pol, Àlex/Álex, Jan i Nil. Pel que fa les nenes, després de Júlia venen els noms de Martina, Emma, Maria/María i Lucía.Marc és un dels cinc noms de nen més posats en tots els àmbits territorials. Júlia/Julia és el nom més freqüent de les nenes nascudes l’any 2018 a l’Àmbit Metropolità, les Comarques Gironines, les Terres de l’Ebre, les Comarques Centrals i el Camp de Tarragona, on comparteix la primera posició amb Emma. Ona és el nom més posat a Ponent, Aina i Martina a l’Alt Pirineu i Aran, i Laia al Penedès.