El govern espanyol exigeix a Torra que condemni amb claredat una «potencial violència»

Celaá rebutja que el president català acusi l'Estat de voler criminalitzar l'independentisme

Actualitzada 27/09/2019 a les 14:38

La ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha exigit al president de la Generalitat, Quim Torra, que condemni amb claredat una «potencial o possible violència». En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Celaá ha estat molt crítica amb l'actitud del president català i amb el fet que acusi l'Estat de criminalitzar l'independentisme. «Aquí no es va contra de l'independentisme, que és una ideologia, mentre s'exerciti dins la Constitució. El problema és quan algunes persones d'aquesta ideologia pretenen saltar-se les lleis», ha afegit Celaá. La portaveu també ha defensat l'actuació «discreta» de la Guàrdia Civil a instàncies judicials i ha mostrat el respecte de l'executiu.Segons Celaá, la ciutadania espanyola i catalana espera una condemna de «qualsevol possible o potencial violència». I s'ha dirigit a Torra per demanar-li que «deixi clar el seu respecte a les lleis i als principis de l'estat de dret» que, segons ha puntualitzat, és un fonament bàsic de la separació de poders.«Davant d'una potencial violència només és possible una reacció, que és la de rebuig contundent. Aquest país ja ha patit situacions de violència molt doloroses», ha recordat en referència indirecte a ETA.Preguntada per si el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, es va queixar per la manca d'informació sobre l'operació de la Guàrdia Civil, la portaveu ha considerat que alguna mitjans de comunicació ho han «exagerat» i ho ha emmarcat dins la gestió dels assumptes públics. Tot i així, ha admès que el ministeri de l'Interior podria haver tingut més concreció sobre l'operació.