Catalunya té una taxa d'absentisme del 4,8%, per sota del 5,4% de mitjana estatal, segons un informe de The Adecco Group Institute relatiu al segon trimestre del 2019. Amb aquesta xifra se situa com la sisena comunitat amb la taxa més baixa en un rànquing que encapçala el País Basc (6,4%) i que tanca Extremadura (4,1%). Pel que fa a la sinistralitat, Andalusia i Catalunya són els territoris amb major nombre de sinistres durant la jornada laboral que causen baixa, amb 24.167 i 23.858, respectivament. Tot i això, si s'observa la incidència dels accidents per cada 10.000 ocupats, Catalunya té una ràtio de 69,5 accidents, per sota dels 69,6 de mitjana i obtenint el vuitè menor registre de l'Estat.L'informe també exposa que durant el 2018 es van registrat una desena d'expedients mèdics per malalties professionals per cada 10.000 treballadors, mentre que la mitjana estatal va ser de 12,5.Pel que fa a l'absentisme, al conjunt de l'Estat les hores perdudes han augmentat un 4,1% interanual fins a les 7,7 hores mensuals de mitjana. Es tracta del major nombre d'hores perdudes per treballador i mes des del 2007. L'estudi apunta que gairebé tres de cada quatre hores perdudes per absentisme es perden per una incapacitat temporal, és a dir, una malaltia comú o un accident no laboral.Per tipus de jornada, l'absentisme és proporcionalment major entre els que treballen a temps complet. Així, s'han perdut de mitjana nou hores mensuals per treballador a temps complet, un 7,1% més que en el mateix trimestre del 2018. Aquesta xifra es redueix a 3,9 hores per treballador i mes entre els empleats a temps parcial, un 8,3% més interanual. La taxa d'absentisme ha crescut en ambdós casos fins al 5,6% entre els primers i el 4,7% entre els segons.Per sectors, és a la indústria on hi ha més absentisme en hores totals, amb 8,4 hores per treballador i mes, seguida dels serveis amb 7,6 hores de mitjana. Pel que fa a la construcció, el segon trimestre es van perdre 5,3 hores no treballades per absentisme. En canvi si es calcula la taxa tenint en compte les hores pactades efectives, és el sector serveis el que té una taxa més elevada amb un 5,5%, mentre que a la indústria és del 5,4% i a la construcció del 3,4%.Per últim, en correlació amb el PIB s'observa que la taxa d'absentisme va caure entre 2010 i inicis del 2014, coincidint amb la contracció de l'economia i, en canvi, quan l'economia comença a millorar la taxa augmenta. El director d'Adecco Group Institute, Javier Blasco, ha apuntat que això pot ser perquè quan cau el PIB hi ha més atur i «un comportament de protegir més el lloc de feina i evitar les absències». «Per contra, al recuperar-se l'economia, en tots els cicles que coneixem l'absentisme tendeix a augmentar, destacant que en aquest cicle de recuperació que vivim el ritme de creixement de l'absentisme és major que el de creixement de l'economia», ha explicat.D'altra banda, l'informe exposa que en el segon trimestre de l'any hi van haver 137.749 accidents de feina que han causat baixa, excloent els que es van produir in itinere. Aquesta xifra suposa un increment interanual de l'1,7% i suposa el major nombre d'accidents en un trimestre des de setembre del 2010. D'aquesta manera es manté la tendència a l'alça iniciada a mitjans de 2013, amb un increment del 33,8% des de llavors.Tot i això, com que l'increment d'ocupats ha estat més alt, la taxa per cada 10.000 empleats ha baixat lleugerament, dels 70 accidents als 69,6.