La ILP de la Renda Garantida crida a concentrar-se davant el Parlament en l'inici del Debat de Política General

La plataforma vol reivindicar «el compliment de la llei davant la denegació injustificada del Govern a la gran majoria de sol·licituds»

Actualitzada 21/09/2019 a les 12:18

La plataforma que va impulsar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la Renda Garantida de Ciutadania ha cridat a la mobilització dels ciutadans concentrant-se a les portes del Parlament el proper dimecres 25 de setembre a les 18.00 hores, coincidint amb la primera jornada del Debat de Política General. En un comunicat, la plataforma convoca per «reivindicar el compliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania davant les denegacions injustificades per l'administració del Govern de la Generalitat de la gran majoria de sol·licituds». A més, volen mostrar el seu suport a que es tramiti per lectura única la modificació de l'article 7 de la llei, que es va presentar aquesta setmana amb el suport de Cs, PSC, CatECP i la CUP, i que, segons els promotors, «milloraria l'accés a la prestació».La mobilització també pretén «exigir l'aplicació del dret a la Renda Garantida a totes les persones amb contracte de temps parcial amb ingressos inferiors al llindar, tal com estableix la llei», i demanar «actualitzar l'IRSC congelat des de 2010 i augmentar la quantia de la prestació de la RGC, tal com estableix la llei». Per últim, asseguren que també volen «denunciar el brutal increment de la pobresa severa o privació material severa a Catalunya, que ha passat del 5% de la població el 2017 (380.000 persones) al 6,5% el 2018 (494.000 persones), la qual cosa demostra que el govern de la Generalitat no està aplicant correctament la llei de Renda Garantida».