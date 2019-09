Hisenda preveu ara desbloquejar els més de 800 MEUR que deu a la Generalitat

El ministeri liderat per Maria Jesús Montero afirma que pagarà els 4.500 MEUR a les comunitats autònomes gràcies a una «escletxa legal» per la convocatòria electoral

Actualitzada 21/09/2019 a les 17:07

El ministeri d'Hisenda desbloquejarà finalment els 4.500 MEUR de les bestretes del 2019 que deu a les comunitats autònomes, 800 dels quals només a la Generalitat. La convocatòria electoral hauria obert una «escletxa legal» per així pagar abans de finals de mes i no desobeir l'informe de l'advocacia de l'Estat, segons ha avançat el diari 'El País'. El ministeri liderat per Maria Jesús Montero considera ara que –amb les eleccions a la vista- es pot actualitzar el finançament perquè hi haurà govern en funcions fins a finals del 2019 o principis del 2020 i, per tant, no condicionarà el proper ocupant de la Moncloa. «Engany rere engany. Ministres que afirmen tenir informes que no tenen; xantatges perquè 'fins que no hi hagi Govern' no poden pagar; i ara apareix una escletxa!, miraculosament, en començar la campanya electoral. Vergonya, cavallers, vergonya», ha piulat el president de la Generalitat, Quim Torra.«Es demostra que teníem i tenim raó en denunciar el govern espanyol per retenir irregularment el que ens correspon. Mantindrem la demanda presentada fins que no arribi fins a l'últim euro», ha comentat també al seu perfil de Twitter el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès. De fet, els més de 800 MEUR retinguts a la Generalitat –corresponents a la recaptació de l'IRPF, l'IVA i els impostos especials durant el 2019- comportaven un tancament de caixa i una retallada del 6% del pressupost del Govern. Ara, amb les eleccions generals del 10 de novembre, l'executiu de Pedro Sánchez considera que ha trobat «l'escletxa legal» per desencallar la situació sense contradir l'informe de l'advocacia de l'Estat, que impedia alliberar aquests fons a un govern en funcions.