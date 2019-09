Emergències ha rebut avui 147 trucades per pluja, cap de gravetat

La majoria s'han efectuat des de la comarca gironina del Baix Empordà

El telèfon d'Emergències 112 ha rebut fins a les deu d'aquest matí un total de 147 trucades per incidències provocades per les fortes pluges a Catalunya, la majoria per petites inundacions de baixos i carrers, de les que 70 s'han efectuat des de la comarca gironina del Baix Empordà.En 112 trucades, segons ha informat Protecció Civil, es demanava ajuda per inundació de baixos i vies instransitables, encara que cap no ha estat per un cas de gravetat.Les trucades s'han rebut des del Baix Empordà (70); Alt Empordà (37); Vallès Oriental (24); Baix Camp (8); Vallès Occidental (3); Barcelonès (3); Conca de Barberà (1); i Noguera (1).Protecció Civil recomana als ciutadans que, davant el risc avui d'importants pluges, es netegin els desguassos i embornals de fulles i brutícia per evitar inundacions de terrasses, patis i aparcaments, i que evitar circular per rieres i zones inundables.