Torra no retirarà la pancarta a favor dels presos i el llaç groc i recorrerà l'ordre del TSJC

El cap del Govern afirma que es tracta «novament» d'una «vulneració flagrant» del dret a la llibertat d'expressió i d'opinió

Actualitzada 20/09/2019 a les 18:47

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que no retirarà la pancarta «per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats» que hi ha al balcó del Palau de la Generalitat i que recorrerà la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que l'insta a fer-ho. Ho farà tan bon punt rebi la notificació oficial de la instrucció, que atén la petició de l'associació Impulso Ciudadano. Per a Torra es tracta «novament» d'una «vulneració flagrant» del dret a la llibertat d'expressió i d'opinió, com, recorda, ja es va produir quan la Junta Electoral Central va ordenar que es retiressin els mateixos elements «de manera irregular i sense tenir les competències per fer-ho».«Aquest és un clam molt majoritari de la societat catalana i un compromís democràtic del Govern amb les persones que pateixen repressió per haver defensat la democràcia, els mandats electorals i els drets fonamentals», ha afirmat Torra en un comunicat.A més ha recordat que es tracta d'una reivindicació que també han fet les principals entitats de drets humans internacionals, així com el Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU. Cal recordar que aquest últim organisme ha instat el govern espanyol a fer complir la seva opinió vinculant, i a fer-ne publicitat i difusió.