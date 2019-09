Cuixart i Sànchez reivindiquen el 20-S i criden a tornar a desobeir

Demanen reforçar els «grans consensos de país»

Actualitzada 20/09/2019 a les 20:22

Suport polític

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, han reivindicat el 20-S del 2017. Una vintena de personalitats del món polític, social i cultural han llegit textos dels 'Jordis', durant la mobilització 'Veus pels drets i les llibertats', que ha convocat Òmnium davant la conselleria d'Economia, aquest divendres a la tarda -just quan fa dos anys de la concentració davant el departament en protesta pels escorcolls policials, a 10 dies del referèndum de l'1-O. Cuixart ha cridat a tornar a desobeir tal com afirma que es va fer el 20-S, i Sànchez ha cridat a reforçar els «grans consensos de país». Centenars de persones s'han concentrat a la cruïlla entre Gran Via i Rambla de Catalunya.Cuixart ha afirmat, a través dels textos que ha fet arribar, que el 2017 es va desobeir: «Ho tornarem a fer», ha insistit. El president d'Òmnium ha afegit que sense deixar ningú pel camí hi ha «moltes possibilitats» de sortir-se'n. «El 20-S va ser el punt d'inflexió de la ràtzia repressiva i penal», ha afegit Cuixart.Al seu torn, Sànchez emplaçat la ciutadania a ser «activa» durant les properes setmanes per reforçar els «grans consensos de país» al voltant de la democràcia, la justícia, els drets, les llibertats i l'autodeterminació. «Recordo amb orgull i dignitat el 20-S i l'1-O, per això els jutges no han trobat en mi ni una gota de penediment», ha asseverat. L'expresident de l'ANC també ha avisat: «Si 100 ciutadans decidiu plantar-vos és probable que tingueu un problema. Si sou 100.000 les que us planteu el problema el tindrà l'Estat».Entre una vintena de personalitats de l'àmbit de la cultura, la societat i la política han llegit els textos de part de Sànchez i Cuixart. Els familiars Xavier Sànchez i Neus Cuixart han estat els últims a parlar, juntament amb el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri.Així, han parlat Pep Cruanyes, Anaïs Franquesa, Joan Bonanit, Guillem Dorca, Marina Geli Gabriela Serra, Josep Carles Vicente, Isona Passola, Martina Tresserra, Joan Guisado, Tània Verge, Sílvia Bel, Pepa Martínez, Salvador Cardús, Oriol de Balanzó, Enric Canet, Lara Costafreda, Pep Planas, Neus Cuixart, Xavier Sànchez i Marcel Mauri.En acabar l'acte, el propi Mauri; el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; i la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, han atès els mitjans. El conseller d'Economia -l'únic membre de l'executiu present a la concentració- s'ha mostrat «convençut» que la societat respondrà «dempeus, serena i cívicament» a la sentència del judici de l'1-O.Mauri ha recordat el 20 de setembre de 2017 com el dia en què «va començar» l'operació de l'Estat per desacreditar l'independentisme. «Buscava qualsevol excusa per criminalitzar aquest moviment», ha afirmat el vicepresident d'Òmnium que ha censurat el «relat fals de violència, que no va existir mai». Davant de la sentència del Tribunal Suprem a Cuixart i a la resta d'investigats per l'1-O, ha advertit que no n'hi haurà prou «només amb mobilitzacions al carrer». «Cal també que hi hagi acció política i que es faci una proposta», ha conclòs.Finalment, Borràs ha aprofitat per denunciar que tant Cuixart com Sànchez van pujar sobre un cotxe de la Guàrdia Civil «amb permís» per ordenar la manifestació que s'havia generat davant de la Conselleria. «Avui és dia de record», ha afirmat l'exconsellera, que ha destacat el caràcter «cívic i democràtic» del moviment independentista.