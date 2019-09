Alguns presos es plantegen «un recurs de nul·litat» al TS abans d'anar al Constitucional si són condemnats

Les defenses posaran «tota la seva energia» i «capacitat» en guanyar el cas a Estrasburg, segons fonts properes

Actualitzada 20/09/2019 a les 15:29

Alguns presos es plantegen fer «un recurs de nul·litat» al Tribunal Suprem per la sentència de l'1-O abans de demanar empara al Tribunal Constitucional, segons fonts properes a les defenses. Totes les defenses dels líders independentistes en presó preventiva encara han de discutir formalment, però, si faran aquest pas previ a presentar un recurs al Constitucional si són condemnats pel Suprem. Amb tot, les mateixes fonts asseguren que posaran «tota la seva energia» i «capacitat» en guanyar el darrer recurs possible davant el Tribunal Europeu de Drets Humans amb seu a Estrasburg. Tot i això, no avancen quan podrà arribar el cas a mans del TEDH.