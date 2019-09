Torra crida a exercir l'autodeterminació amb «coratge» perquè la democràcia viu «sota un setge llarg i penós»

El president de la Generalitat apel·la al dret a decidir i insisteix que es tornarà a exercir cada dret que «sigui negat»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida a exercir el dret a l'autodeterminació, en el missatge institucional amb motiu de la Diada de l'Onze de Setembre. «Us demano d'encarar els temps que vénen amb determinació i coratge», ha dit el cap de l'executiu, en el discurs emès aquest dimarts al vespre. Torra ha avisat que la democràcia, que viu avui «sota un setge llarg i penós», és i serà «sempre» la resposta dels catalans. El president del Govern ha apel·lat al dret a decidir i ha insistit que es tornaran a exercir cadascun dels drets que «siguin negats». Torra també ha demanat a la ciutadania que aquest 11-S surti a les places i carrers a proclamar el seu compromís «innegociable» amb la democràcia, els drets socials, civils i polítics, i amb la «bandera de la llibertat sempre i a tot arreu».Torra ha cridat a encarar els temps futurs amb «determinació i coratge, amb intel·ligència i caràcter, amb generositat i unitat, amb iniciativa i convicció, amb serenitat i amb tota l’ambició col·lectiva del món». El president ha asseverat que els pobles poden formar part dels estats per dues vies: «per voluntat o per imposició; per adhesió o per repressió». I, en aquest sentit, apunta que hi ha «una sola manera» de resoldre la disjuntiva, que és exercint el dret d’autodeterminació.«Catalunya serà allò que vulguin els catalans. No en tingueu cap dubte. Som al segle XXI, per més que alguns s’entestin a tornar al XIX o, fins i tot, al XVIII», alerta. A més, Torra sentencia al seu discurs que «res ni ningú» no pot aturar el desig de llibertat d’un «poble solidari, obert, just i determinat», que sap que la construcció d’un país només es pot fer «segant cadenes, amb les armes de la voluntat de ser, la vocació de modernitat i progrés i una certa idea civilitzada d’estar al món, entesa en termes europeus, dels valors de la societat».Torra insta la ciutadania a sortir demà al carrer «sense por» per proclamar el compromís «innegociable i complet» amb la democràcia, els drets socials, civils i polítics, i amb la bandera de la llibertat sempre i a tot arreu.«Viviu l’Onze de Setembre com més us plagui. Però jo us convido a fer-ho sabent que, si encara no som lliures, és perquè encara no hem acabat el camí», ha afegit el president. Finalment, Torra demana no aturar-se i avançar «plegats» per fer «realitat» els somnis i anhels.