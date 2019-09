Forn insta a demostrar al carrer la «determinació» dels catalans en defensa del seu «dret a decidir»

L'exconseller desitja una bona Diada des de Lledoners

Actualitzada 11/09/2019 a les 10:03

Des de la presó, Bona Diada Nacional!

Gaudiu-la, sortiu al carrer, demostrem la nostra determinació en defensa dels nostres drets i les nostres llibertats com a poble i com a homes i dones amb dret a decidir el nostre futur en llibertat.

Som i serem!

Bon cop de falç!#11S2019 — Joaquim Forn (@quimforn) September 11, 2019

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn ha instat aquest dimecres a sortir al carrer per demostrar la «determinació» dels catalans en defensa del seu «dret a decidir en llibertat». Forn ha desitjat una bona Diada des de la presó de Lledoners. «Gaudiu-la, sortiu al carrer, demostrem la nostra determinació en defensa dels nostres drets i les nostres llibertats com a poble i com a homes i dones amb dret a decidir el nostre futur en llibertat», ha dit a través de Twitter. «Som i serem! Bon cop de falç!», ha afegit.