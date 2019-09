Dos identificats per entorpir l'ofrena floral del Govern a Rafael Casanova amb l'himne d'Espanya

S'ha obert una acta als dos individus que feien sentir la Marxa reial des d'un hotel pròxim al monument

Actualitzada 11/09/2019 a les 17:48

Els Mossos d'Esquadra han identificat dues persones per entorpir la tradicional ofrena floral del Govern al monument de Rafael Casanova en el marc de la Diada de Catalunya fent sonar l'himne d'Espanya mentre se sentien Els Segadors. Els fets han tingut lloc cap a les nou del matí, hora en què ha començat l'acte oficial a la cruïlla entre els carrers Ali Bei i Ronda de Sant Pere de Barcelona, just el punt on el conseller en cap de Barcelona va caure ferit l'11 de setembre del 1714 durant la Guerra de Successió. Quan els membres de l'executiu català feien l'ofrena acompanyats per l'himne català, els dos individus identificats han fet sonar l'himne espanyol des d'un hotel pròxim a l'indret. Els Mossos han obert una acta a les dues persones per entorpir un acte autoritzat.