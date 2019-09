«No renunciem mai a ser lliures i a fer-ho junts», ha expressat el líder d'Òmnium Cultural

Actualitzada 11/09/2019 a les 09:51

Bona Diada! Mai no podran empresonar la paraula ni la llibertat pic.twitter.com/ppyUVwjiHr — Jordi Cuixart (@jcuixart) September 11, 2019

El líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha instat els catalans a sortir al carrer per la Diada però també tot l'any. «No renunciem mai a ser lliures i a fer-ho junts. Ho tornarem a fer per amor a la vida. Visca Catalunya lliure», ha apuntat. Cuixart ha escrit aquest missatge des de la presó de Lledoners, i l'ha difós a través de Twitter, on ha desitjat una bona Diada a tothom i ha afegit que «mai podran empresonar la paraula ni la llibertat».