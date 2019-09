Els presos i exiliats demanen una Diada «excepcional» que sigui la «millor avantsala» a la resposta a la sentència

Els dirigents fan una crida a la unitat i manifesten que ningú no serà «mai vetat»

Actualitzada 09/09/2019 a les 08:27

Els líders polítics empresonats per l'1-O i els exiliats han reclamat aquest diumenge que la Diada de l'Onze de Setembre sigui «excepcional» i la «millor avantsala» de la resposta a la sentència. En un article conjunt els setze dirigents polítics han apostat perquè a Barcelona es visqui una «mobilització excepcional» que sigui un «clam de persistència» i «confiança en el futur». En el document es fa una crida a la unitat de l'independentisme en considerar que plegats «respectant les diferències i els matisos» han estat capaços de «créixer» i «internacionalitzar» la causa per l'autodeterminació. Després de dir que per decidir el futur en democràcia i llibertat «ningú no hi serà mai vetat», fan una crida a tots els demòcrates del país, el conjunt de l'estat espanyol i de la comunitat internacional a unir-se en la defensa dels drets i les llibertats».Sota el títol Dignitat democràtica i llibertat, Dolors Bassa, Antoni Comín, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Anna Gabriel, Oriol Junqueras, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Carles Puigdemont, Raül Romeva, Josep Rull, Marta Rovira, Jordi Sànchez, Meritxell Serret i Jordi Turull han publicat l'article a dos dies de la Diada.El text destaca que la societat catalana «rebutja la repressió» i que vol decidir el futur «amb llibertat». Esperen que la manifestació sigui la «millor oportunitat» per escenificar la «força» i «potencial» del moviment sobiranista. «L'única sentència justa és l'absolució de tots els encausats dels diferents tribunals i el final de tots els processos judicials i policials», reclamen.Per això, aposten per oferir al món un missatge «clar» i «inapel·lable» d'uns carrers plens de «compromís i transversalitat». Recorden que el «principal objectiu» de la «repressió» és la «divisió» i per tirar endavant apel·len a l'esperit de l'1-O de la «serenitat», «generositat», «maduresa» i «determinació». «Conjurem-nos per convertir aquest 11-S en una nova fita indiscutible de la voluntat democràtica del poble de Catalunya», remarquen.Els dirigents empresonats i els que resideixen a l'estranger afirmen que el govern espanyol en funcions liderat per Pedro Sánchez «segueix rebutjant el diàleg» i que imita l'expresident Mariano Rajoy «en la responsabilitat de rebutjar una resolució política a un problema polític». Lamenten que l'estat espanyol «ignori» la vulneració de drets fonamentals denunciada, entre d'altres, per les Nacions Unides, quan s'està a punt de «castigar penalment drets i llibertats fonamentals».»L’Onze de Setembre omplim Barcelona de dignitat democràtica i llibertat, sense cap por a seguir defensant la independència i la República Catalana com el millor projecte de present i futur, i com a millor alternativa democràtica, davant un Estat que no té cap proposta per a la ciutadania de Catalunya i que només respon amb la repressió i amb un no permanent», conclou l'article.L'article està signat a 8 de setembre de 2019 des dels centres penitenciaris de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses, Brussel·les (Bèlgica), Ginebra (Suïssa), i Saint Andrews, Escòcia (Regne Unit).