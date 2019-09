Els comuns no aniran a la mobilització de la Diada perquè no és «inclusiva» però sí a la concentració d'Òmnium

Albiach crida a JxCat i ERC a no confondre la resposta a la sentència amb «propostes de partit»

Actualitzada 09/09/2019 a les 12:45

Els comuns no aniran a la manifestació de la Diada perquè consideren que no és «inclusiva». La líder de CatECP, Jéssica Albiach, ha explicat que si algun membre de l'espai hi va ho farà a títol individual, però ha considerat que la mobilització va dirigida «al 48%». En canvi, sí que assistiran a la concentració d'Òmnium Cultural, el mateix 11 de setembre al migdia. D'altra banda, Albiach ha fet una crida perquè la Diada serveixi per a «recuperar consensos» i «posar fi a l'excepcionalitat que impedeix trobar solucions pactades i dialogades». En aquest sentit, s'ha dirigit a JxCat i ERC perquè no confonguin la sentència amb «propostes de partit». «Hauríem de caminar cap a propostes que serveixin per a la llibertat dels presos», ha afegit Albiach, que creu que la mobilització de reacció al veredicte del Tribunal Suprem ha d'estar en mans de les entitats.