ERC insisteix en un govern «més ampli» o bé convocar eleccions catalanes després de la sentència de l'1-O

Sabrià creu que el Govern ha de comptar amb majoria parlamentària per tirar endavant els pressupostos

Actualitzada 08/09/2019 a les 12:25

El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha insistit aquest diumenge en impulsar un govern de concentració entre l'independentisme i l'autodeterminisme o, en cas que no sigui possible, convocar eleccions catalanes. En una entrevista al programa 'Via lliure' de RAC1, Sabrià ha dit que amb la sentència del judici de l'1-O cal «vestir ponts» entre les diferents formacions, treballar «junts» i que un govern «fort» i «molt més ampli segur que és una "bona opció». «Anar a les urnes no s'ha de descartar però la base de tot és aconseguir acords amb consens de totes les parts el més ampli que sigui possible», ha subratllat. Sabrià ha constatat que el Govern necessita una majoria parlamentària i poder treballar per comptar amb un pressupost el 2020. Ha recordat que mentre que l'estat espanyol és fort amb «les porres» Catalunya ho és «a les urnes».El líder dels republicans no s'ha pronunciat sobre si el president de la Generalitat, Quim Torra, ha d'assistir o no al judici per desobediència al TSJC, però ha dit que ERC «respectarà» la decisió que prengui. De la possibilitat que Torra sigui inhabilitat ha argumentat que «pot passar qualsevol cosa» perquè ja «han vist de tot».De la governabilitat a l'estat espanyol, ha assegurat que un govern entre PSOE i Unides Podem que tingués dependència de l'independentisme seria positiu perquè podria facilitar el diàleg. «Si es pot obligar el PSOE a recuperar el diàleg, aquesta oportunitat l'hem d'aprofitar», ha conclòs.A pocs dies de la Diada, Sabrià ha desitjat que hi hagi representació de tot l'independentisme i que la ciutadania «no es cansi mai» i no «defalleixi». «Som més a prop que mai malgrat que el camí sigui més costerut que mai», ha manifestat.