Els presos i la sentència del procés marcaran la Diada més incerta

L'independentisme tornarà a posar a prova la seva capacitat de mobilització als carrers

Actualitzada 08/09/2019 a les 11:08

Els presos independentistes i la imminent sentència del Tribunal Suprem sobre el 'procés' marcaran la Diada d'aquest pròxim 11 de setembre a Catalunya, a la qual les forces sobiranistes arriben amb més incertesa que mai, sense haver consensuat encara una resposta a les possibles condemnes.En plena disputa estratègica entre JxCat i ERC i després d'algunes tensions entre la ANC i els partits en el Govern, l'independentisme tornarà a posar a prova la seva capacitat de mobilització als carrers.Aquests seran els principals focus d'interès d'una Diada que servirà per a calibrar l'estat d'ànim en les files independentistes i en la qual la resta de formacions polítiques catalanes també buscaran fer-se sentir.L'arrencada oficial de la Diada es produirà la nit del dimarts 10 de setembre a la plaça Sant Jaume de Barcelona, que acollirà l'acte institucional del Govern i el Parlament amb els «presos polítics i exiliats» com a eix central i amb el títol Tornarem, un enfocament que ha portat no només a Ciutadans i PP sinó també al PSC a declinar la seva assistència a la cerimònia en senyal de protesta.Just abans, al Parlament, se celebrarà l'acte de lliurament de la Medalla d'Honor de la cambra catalana, que aquest any distingeix a la capitana del vaixell Sea Watch 3, Carola Rakete, i al director de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, figures que glossarà l'entrenador de futbol Pep Guardiola.També per a la nit del dia 10, entitats independentistes han convocat l'habitual marxa de torxes fins al Fossar de les Moreres, a Barcelona, i una altra en els limítrofs de la presó de Lledoners (Barcelona), per a homenatjar els presos.Els actes del dimecres 11 arrencaran a primera hora del matí a Barcelona amb la tradicional ofrena floral a l'estàtua de Rafael Casanova.Participaran institucions, entitats i partits polítics -aquí sí que estarà el PSC, però no Cs ni PP-, molts dels quals també es desplaçaran fins a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), per a deixar flors en la tomba de Casanova, figura emblemàtica de la resistència de la ciutat de Barcelona davant el setge de les tropes borbòniques en 1714.Més enllà dels actes propis de la Diada de Catalunya, fa quatre anys Barcelona va recuperar la commemoració d'una altra efemèride: l'homenatge a l'expresident xilè Salvador Allèn, el govern democràtic del qual va ser enderrocat l'11 de setembre de 1985 per un cop d'estat militar del general Augusto Pinochet.Entre els qui acudeixen cada any a la cita figuren el PSC i els comuns, així com representants d'ERC i l'esquerra independentista.El dia 11, al migdia, tindrà lloc l'acte principal d'Òmnium Cultural a l'Arc de Triomf de Barcelona, en el qual diverses cares del soberanisme reivindicaran l'absolució del líder de l'entitat, Jordi Cuixart, i de la resta de presos del 'procés'.Un any més, l'ANC organitza la multitudinària manifestació de la tarda, aquesta vegada sota el lema Objectiu Independència, a Gran Via de Barcelona, entre passeig de Gràcia i plaça Espanya, amb ramificacions als carrers adjacents Paral·lel, Creu Coberta, Tarragona i avinguda María Cristina. El punt àlgid serà, de nou, a les 17.14 hores.Hi ha dubtes que en aquesta edició s'arribi als 460.000 inscrits de l'any passat donat el ritme d'inscripcions de les últimes setmanes, encara que independentment d'aquest registre previ, l'organització confia a reunir un milió de persones el dia 11.A més de vestir les samarretes blaves dissenyades per a l'ocasió, aquest any hi ha hagut crides als participants a portar un casc groc, símbol de la«acció no violenta» i alhora protecció enfront de la «repressió» de l'Estat.A les 18.30 hores començarà a plaça Urquinaona una altra manifestació que també és tradició: la de l'esquerra alternativa, que aquest any centra les seves accions a reivindicar la «desobediència» per a «conquistar drets». Entre els organitzadors estan la CUP i l'organització juvenil Arran.Al matí, aquestes organitzacions se citaran al carrer Ferran per a homenatjar a Gustau Muñoz i denunciar, com fan cada any, el seu assassinat en 1978 a les mans de la Policia mentre participava en una manifestació d'un grup marxista-leninista a Barcelona.Com ja va fer l'any passat, Ciutadans organitzarà un acte a Barcelona al migdia a què assistirà el seu líder a Catalunya, Lorena Roldán, per a reclamar una Diada «inclusiva» i sense accent independentista. En la mateixa línia, el PPC té previst comparèixer davant els mitjans al matí.