Les famílies nombroses reclamen recuperar la prestació universal per fill i que no se les penalitzi

A Catalunya, les llars amb tres o més fills tenen una taxa de pobresa i exclusió social del 38,4%, el doble que «les tradicionals»

Actualitzada 07/07/2019 a les 14:01

L'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) ha celebrat aquest diumenge una diada solidària al Parc del Tibidabo. El seu director, Raúl Sánchez, ha explicat que l'objectiu és conscienciar de les dificultats que passen aquests tipus de famílies, en molts aspectes «penalitzades i discriminades» pel fet de tenir més fills que la resta, i permetre que moltes que no poden pagar-se un dia d'oci en família ho puguin fer a un preu reduït.Sánchez ha recordat que les famílies nombroses tenen una taxa de pobresa i exclusió social del 38,4%, el doble que «les tradicionals», i és per això que reclama «urgentment» al Parlament que recuperi les prestacions universals per a les famílies nombroses amb fills de 0 a 6 anys.«També demanem que, en comptes de penalitzar-nos, es reconegui socialment l'aportació al benestar i el futur del país que fem», ha reblat.