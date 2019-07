La Generalitat torna a activar l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica a tot Catalunya

En les darreres hores una nova massa d’aire càlid ha agreujat la intrusió de pols africana

Actualitzada 06/07/2019 a les 13:41

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha tornat a activar aquest dissabte l’avís preventiu per contaminació atmosfèrica per partícules a tot Catalunya. En les darreres hores, una nova massa d’aire càlid ha agreujat la intrusió de pols africana instal·lada al país des del dia 24 de juny i ha fet augmentar els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en l’aire que respirem. Les previsions indiquen que es mantindrà la situació atmosfèrica estable, situació que dificultarà la dispersió de contaminants.L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental.La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic farà un seguiment diari exhaustiu dels nivells i valorarà si cal activar un episodi de contaminació per partícules –que no comporta restriccions de vehicles–, o bé desactivar l’avís preventiu. L’estat de l’avís i els nivells de les estacions s’actualitzen constantment al web airenet.gencat.cat i a l’aplicació mòbil Aire.Cat.