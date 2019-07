Sis gossos ataquen diversos ciutadans i un dels animals mor per un tret d'un agent

Els gossos, que estaven sense lligar, van ferir tres persones

Actualitzada 04/07/2019 a les 14:08

«Situació greu en tots els sentits»

Sis gossos han atacat aquesta nit diversos ciutadans i guàrdies urbans a Barcelona i un dels animals ha acabat mort per un tret d'un agent. La Guàrdia Urbana va rebre una trucada a dos quarts d'una perquè uns gossos estaven atacant els vianants als Jardins Mossèn Cinto Verdaguer. En arribar van observar una persona molt alterada demanant ajuda i una altra amb una ferida sagnant. Els gossos estaven sense lligar i eren grans. De fet, l'animal mort era d'una raça potencialment perillosa. S'ha denunciat el responsable dels gossos com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat i per un delicte de lesions per imprudència greu, així com per infringir diferents aspectes de l'ordenança d'animals.En apropar-se al propietari, els gossos van atacar els agents, que van intentar protegir-se amb les defenses. Tres d'ells van rodejar un dels agents i un el va mossegar per l'esquena a l'altura de la cama. L'agent va córrer fins a l'estany però els gossos el van perseguir. Ell va continuar fent ús de la seva defensa personal però finalment va disparar l'arma i va abatre un d'ells.Els cinc gossos restants han estat traslladats al Centre d'Acollida d'animals. Els ciutadans ferits han estat atesos pels serveis sanitaris i han interposat una denúncia pels fets. L'agent ferit ha estat traslladat a un centre assistencial per ser atès per diferents ferides i s'ha obert una investigació al respecte.El comissionat d'Ecologia de l'Ajuntament de Barcelona, Frederic Ximeno, ha exposat que «la situació és greu en tots els sentits» i per això el consistori denunciarà a la persona que acompanyava els gossos, «una persona gran que no n'és de propietària i que no ha fet cap acció de control dels gossos». Ximeno ha recordat que els gossos de raça perillosa han d'anar sempre lligats i amb morrió sense excepcions. «Tenir un gos requereix una responsabilitat molt gran», ha afegit Ximeno.Tant Ximeno com el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, han rebutjat qualsevol comparació amb el cas de la gossa Sota. Recasens ha afegit que l'agent que ha abatut el gos aquesta passada nit havia rebut la formació establerta després del que va passar amb la gossa Sota i considera que ha seguit tots els protocols establerts.