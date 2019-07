CCOO convoca vaga a Renfe per al 15 de juliol

El sindicat no descarta més mobilitzacions durant l'agost que podrien afectar també Adif

Comissions Obreres (CCOO) ha convocat vaga a Renfe al conjunt de l'Estat espanyol per al 15 de juliol, segons ha anunciat aquest dijous en un comunicat. Amb la jornada de vaga, CCOO reclama més llocs de treball, menys hores de jornada laboral i que es consolidi el salari. Tres aspectes «troncals» de l'últim conveni col·lectiu que, segons denuncia el sindicat, Renfe està incomplint. Així mateix, CCOO ha assegurat que no descarta noves convocatòries de vaga, que podrien afectar també Adif, per al mes d'agost si l'empresa manté una «postura intransigent» i les negociacions segueixen bloquejades. D'altra banda, UGT i CGT descarten per ara donar suport a la vaga del 15 de juliol.En el comunicat, el secretari general del Sector Ferroviari d'FSC-CCOO, Manuel Nicolás Taguas, afirma que Renfe «tergiversa» la reivindicació del sindicat de renovar i rejovenir l'ocupació ferroviària perquè estaria facilitant que augmentessin les persones que es desvinculen de l'empresa.A part, CCOO subratlla la preocupació del personal ferroviari pel fet que Renfe apliqui «de manera unilateral» l'acord recollit en el conveni col·lectiu de reduir la jornada a 37 hores i mitja de mitjana.