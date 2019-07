Els Mossos resolen un homicidi de fa 12 anys

La investigació ha finalitzat amb dos detinguts

Actualitzada 30/06/2019 a les 20:12

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones, de nacionalitat xilena i d’edats compreses entre els 35 i 60 anys, com a presumptes autors d’un homicidi que va tenir lloc a Barcelona fa dotze anys.Els fets es remunten a l’octubre de l’any 2007 quan en un domicili de Sants hi va aparèixer el cadàver d’un home amb signes de violència. La víctima estava lligada de peus i mans, emmordassada i amb els ulls tapats amb cinta americana i amb evidències d’haver estat colpejat. El domicili estava completament regirat i els lladres s’havien endut diners i diverses joies de valor.La Unitat Central d’Homicidis i Agressions Sexuals de la DIC, que s’encarrega de la investigació en segona instància dels casos antics i no resolts, es va fer càrrec de la investigació i va establir noves línies i hipòtesis de treball amb l’objectiu d’explorar noves possibilitats que conduïssin a la resolució del cas, sota la tutela del Jutjat d’Instrucció 16 de Barcelona.Trobar noves línies de treball, dotze anys després dels fets, requereix la revisió complerta de les accions fetes i ampliar el focus d’observació. Aquesta revisió i tasca d’estudi va permetre relacionar una sèrie de fets, a priori independents però que presentaven una sèrie de coincidències amb l’investigat. Aquestes coincidències posades en relació amb l’estudi profund del cercle personal de la víctima i els nous objectius va fer obrir una nova línia de treball que ha estat la que ha permès identificar els presumptes autors.La nova via de treball es va perfeccionar amb perícies científiques, que van aportar a la investigació nous elements importants i clarificadors sobre l’autoria dels fets.Els investigadors van constatar que els autors, formarien part d'un grup especialitzat cometre robatoris violents en bona part del territori estatal, amb un modus operandi que es podria qualificar de professional i molt violent.El dia 28 de juny, la Unitat Central d’Homicidis i Agressions Sexuals de la DIC va dur a terme un dispositiu per ordre del judicial que va permetre detenir tres integrants del grup i realitzar l’entrada i escorcoll en el domicili que un dels detinguts tenia a Cambrils.En l’escorcoll els agents hi van trobar una arma detonadora, cinta americana i armes blanques així com estris que habitualment fan servir els lladres especialitzats en robatoris en domicilis, com ara plàstics tipus radiografies per obrir portes. Aquests elements eren coincidents amb els que es van fer servir en el robatori i l'homicidi investigat el 2007, fet que evidencia que l’activitat criminal del grup s'havia mantingut constant en el temps.Els detinguts han passat avui diumenge a disposició judicial i el jutge ha decretat l’ingrés a presó per a dos d’ells.