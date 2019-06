Nou dia abrasador a Catalunya en onada de calor que començarà a remetre demà

Alguns municipis passen dels 43º

Actualitzada 29/06/2019 a les 18:08

Les temperatures màximes d'avui a Catalunya han seguit batent rècords de calor històric, amb moltes localitats superant els 43ºC, dels quals no hi ha registres en un mes de juny, en un episodi de calor que començarà a remetre demà.Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les temperatures màximes d'avui s'han registrat a Vinebre (Ribera D'Ebre), on crema l'incendi de la Ribera d'Ebre, el Masroig (Tarragona) i Seròs (Segrià), les tres amb una màxima de 43,3ºC, similar a que van registrar ahir i tres dècimes menys del rècord històric que va marcar ahir Àrtes (Barcelona).També han registrat temperatures de rècord Alcarràs (Lleida), amb 43,2ºC, o Lleida-La Femosa (43ºC), mentre que molts altres municipis han superat els 42ºC.A l'observatori Fabra de Barcelona, on ahir es va registrar una màxima de 37,4ºC, el termòmetre avui no ha superat els 35ºC, com a primer símptoma que l'onada de calor s'anirà retirant a poc a poc cap a les comarques més occidentals a partir de demà.Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya, aquesta tarda ja s'han originat un feble xàfec al nord de la comarca del Ripollès i la pluja podria fer presència també en la d'Osona.També al Pirineu podrien haver xàfecs que farien descendir les altes temperatures.L'onada de calor, que tècnicament es prolongarà fins dilluns, començarà a remetre demà i de mica en mica baixaran les temperatures al llarg de la setmana, segons les previsions del Meteocat, que no descarta que divendres que ve tornin a enfilar-se els termòmetres.Les temperatures màximes registrades pel Servei Meteorològic de Catalunya fins a les 17.30 hores són:Vinebre 43.3El Masroig 43.3Seròs 43.3Alcarràs 43.2Lleida-la Femosa 43.0Vilanova de Segrià 42.9Baldomar 42.8Alfarràs 42.6Aldover 42.4Aitona 42.4