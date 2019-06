Els Mossos investigaran un vídeo on el copilot d'un vehicle llençava una cigarreta encesa en un marge de Vilajuïga

Un cotxe va gravar l'home que també va tirar la cendra a terra a fora en repetides ocasions

Actualitzada 29/06/2019 a les 19:10

Els Mossos d'Esquadra investigaran un vídeo on es veu el copilot d'un cotxe esportiu llançant una cigarreta encesa en un marge de Vilajuïga (Alt Empordà).En la seqüència, que ha avançat TV3, també es veu l'home tirant la cendra mentre fumava en repetides ocasions. Es tracta d'un cotxe amb matrícula estrangera i descapotable que circulava per la població alt-empordanesa en direcció Llançà.Tot plegat, ha passat aquesta mateixa setmana, coincidint amb l'onada de calor que ha fet que es registressin temperatures al voltant dels 40 graus, i en una zona on la tramuntana bufa amb força. Les imatges les va enregistrar els ocupants d'un cotxe que anava just darrera de l'infractor.L'home s'exposa a una sanció administrativa que pot incloure la retirada de punts del carnet de conduir.