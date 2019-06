Ho faran en 80 autocars i dos vols charter

El Consell per la República calcula que unes 6.000 persones viatjaran a Estrasburg (França) en 80 autocars i dos vols charter.Quan queden tres dies per la concentració de suport «a la democràcia, als exiliats, als represaliats» i per demanar la llibertat dels «presos polítics», l'ens que presideix Carles Puigdemont demana que la mobilització davant la seu del Parlament Europeu sigui «massiva».Coincidint amb la sessió constitutiva de l'Eurocambra, a la ciutat francesa, el Consell insta a participar físicament de la concentració, o a través de donacions. El president de la Generalitat, Quim Torra, assistirà a la convocatòria, acompanyat de consellers del Govern com el titular d'Exteriors, Alfred Bosch.El Consell insisteix en la crida a manifestar-se davant del Parlament Europeu perquè no permeti l'exclusió dels tres eurodiputats catalans Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras.La convocatòria és per al dimarts 2 de juliol a partir de les 9:00 del matí al pont Josep Bech cantonada amb Rue Lucien Febvre, davant de l'Eurocambra. Els responsables de la crida anuncien un acte central per a les 12:00 del migdia.La mobilització també exigirà «que l'Estat espanyol compleixi» la resolució del Grup de Treball de Detencions Arbitràries del Consell de Drets Humans de l'ONU «i alliberi els presos polítics».