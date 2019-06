La Generalitat demana que no es tirin petards a zones que no siguin urbanes

Ho fa preveient situacions de risc d'incendi durant les revetlles de Sant Pere

Actualitzada 28/06/2019 a les 19:14

La Generalitat ha demanat als ciutadans que davant la situació «excepcional» pel risc d'incendis a causa de l'onada de calor no s'utilitzi material pirotècnic durant la revetlla de Sant Pere, que se celebra aquesta nit, a zones que no siguin urbanes.Segons ha informat Protecció Civil, la Generalitat ha formulat aquesta petició perquè entén que qualsevol coet o petard pot originar un incendi si es llança a zones que no siguin urbanitzades o allunyades de la vegetació.Per aquest motiu, ha demanat que davant la revetlla de Sant Pere no s'utilitzi material pirotècnic fora de les zones urbanes.Aquesta petició es produeix quan Catalunya es troba en màxima alerta pel risc d'incendi davant el dia més crític de l'onada de calor i amb el foc de la Ribera d'Ebre encara actiu i sense control, després d'afectar més de 6.000 hectàrees des de dimecres passat.