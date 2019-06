Girona arriba als 43 graus i Lleida i Falset registren 42 graus enmig de la onada de calor

Diverses capitals de comarca superen els 40 graus

Actualitzada 28/06/2019 a les 19:34

La localitat d'Artés, al Bages ha arribat a una màxima de 43,6 graus aquest divendres. Diverses capitals de comarca superen els 40 graus en el pitjor dia de l'onada de calor.Així, ha registrat temperatures de 43,5 graus el municipi de Vinebre, que aquesta setmana està sent epicentre informatiu per l'incendi que afecta a la comarca de la Ribera d'Ebre. Localitats com Girona i Alcarràs han arribat als 43,3 graus. Vic, Olot, Solsona, Tremp o Falset han pujat fins els 42. A més, el termòmetre s'ha enfilat fins als 41 graus a Sabadell, Terrassa, Banyoles o Tàrrega, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, a les 14 hores ja s'havien superat els 40 graus a punts de l'interior del prelitoral.