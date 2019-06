Els animals del Zoo de Barcelona mengen fruita congelada per fer front a l'onada de calor

Durant l'estiu es renoven més freqüentment les zones de bany

Actualitzada 28/06/2019 a les 19:15

El Zoo de Barcelona ha posat en marxa una sèrie de mesures per tal de combatre els efectes de l'onada de calor sobre els animals. Es proporcionen fruites gelades, es modifica la forma en què es presenta el menjar i, fins i tot, la forma d'obtenir-lo. Per exemple, l'enterren perquè el busquin o l'amaguen en un objecte amb forats.Durant l'estiu, els cuidadors renoven més freqüentment les zones de bany perquè l'aigua estigui més fresca, així com els abeuradors. A més, els aspersors que polvoritzen l'aigua també s'utilitzen per refrescar els animals. Gràcies a la vegetació abundant i la cobertura de l'arbrat, el recinte està tres graus per sota de la mitjana de la resta de la ciutat.