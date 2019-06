Sànchez, Turull i Rull demanen a la direcció de JxCat l'abstenció en la investidura de Sánchez

La formació aborda en diverses reunions al Parlament i Lledoners el sentit de la votació al candidat a la presidència del govern espanyol

Actualitzada 27/06/2019 a les 17:04

Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull han demanat a la direcció de JxCat l'abstenció en la investidura del candidat a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez.Els tres diputats escollits el 26-M i suspesos per la Mesa del Congrés han fet arribar la seva posició a la direcció de JxCat a través d'una carta.La formació aborda el sentit de la votació en diverses reunions.Una d'elles es va celebrar aquest dimecres al Parlament, tal com ha avançat l'Ara, amb la presència del president del Govern, Quim Torra.També hi ha hagut una altra trobada dels dirigents de JxCat al Congrés a la presó de Lledoners els propis Sànchez, Turull i Rull, que hi van arribar aquest dimecres des de Soto del Real.