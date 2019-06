L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins al diumenge

Es preveuen valors superiors als 40 graus

Actualitzada 26/06/2019 a les 20:29

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha alertat que l'onada de calor arribarà al seu punt àlgid entre dijous i divendres, i que persistirà com a mínim fins al diumenge.Es preveu que s'assoleixin valors màxims de temperatura d'entre 36 i 41 graus a l'interior de Catalunya, que poden arribar puntualment fins als 42 o 43, i d'entre 30 i 35 graus al litoral.A més, la temperatura mínima quedarà per sobre dels 20 graus a gran part del país, i fins i tot al voltant dels 25 graus en alguns punts. L'SMC ha emès diversos avisos de Situació Meteorològica de Perill de grau 5 per onada de calor.A més, la mateixa font subratlla que els models meteorològics a mitjà termini indiquen que l'episodi de calor anirà afluixant durant la setmana vinent, tot i que els valors tèrmics es mantindrien per sobre de la mitjana climàtica.