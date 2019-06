La venda de petards s'intensifica a poques hores de la revetlla de Sant Joan

Des del sector, la previsió es que el 70% de les vendes es fan en aquests dos dies

Actualitzada 22/06/2019 a les 12:19

La venda de petards va a més des de divendres. Els tres dies previs a la revetlla de Sant Joan són sempre els de més moviment a les 1.348 botigues i parades autoritzats a Catalunya. Tot i que hi ha menys punts de venda que l'any passat, el sector preu un lleuger creixement, de fins a un 3% més respecte els 17 milions d'euros de facturació de 2018.La dinàmica es mantindrà ja fins poca estona abans de la revetlla d'aquest diumenge. Des del sector, la previsió es que el 70% de les vendes es fan en aquests dos dies.Entre els productes més demandats per les famílies hi ha tota una gamma de productes per a infants, que lideren les clàssiques 'cebetes' o les fonts de colors. També es venen molts coets i les capces amb petards variats, que ajuden a estalviar.