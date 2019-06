L'acció es produeix després que els republicans trenquessin el pacte amb Guanyem

Actualitzada 21/06/2019 a les 09:30

El CDR de Badalona ha reivindicat a través de Twitter unes pintades que han aparegut al local d'ERC al municipi on es poden llegir qualificatius com «botiflers», «traïdors» i «mentiders».El comitè ha recriminat als republicans que «vulgui jugar a les cadires i a la pasta», en referència a la decisió de trencar el seu pacte amb Guanyem per tenir grup propi a l'Ajuntament.«Nosaltres us hem de recordar que el camí cap a la República Catalana es farà amb unitat popular», ha afegit el CDR, que també ha enganxat a la seu cartells on pregunta: «On esta la república, mentiders?».