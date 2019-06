Detingut per d'atracar tres vegades, amb una arma simulada, el mateix local de Castelldefels

L'home també va amenaçar dos testimonis perquè no l'incriminessin

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dilluns un home que havia atracat tres cops amb una arma de foc simulada el mateix saló de jocs de Castelldefels. El lladre va ser detingut després del primer atracament, quan es disposava a fer el segon. El jutge de guàrdia el va deixar en llibertat amb càrrecs, però va tornar a delinquir uns dies més tard amb el mateix modus operandi i al mateix local. A més, també havia amenaçat dos testimonis dels fets perquè no l'incriminessin. El segon cop ja va ser detingut per un delicte d'obstrucció a la justícia un altre de robatori amb violència i intimidació. És un veí de Castelldefels de 33 anys i nacionalitat brasilera.La investigació va començar el 25 de maig després que una persona atraqués a l'hora de tancament un establiment de jocs i apostes de Castelldefels. L'autor portava una bossa de plàstic al cap i havia intimidat una treballadora amb una suposada arma de foc per emportar-se els diners de la recaptació. Els investigadors van aconseguir identificar i detenir l'autor, sense antecedents policials, el 6 de juny, just quan es disposava a cometre un segon atracament en el mateix local.Els Mossos van intervenir l'arma simulada que va utilitzar en el primer atracament. L'arrestat va passar a disposició judicial i el jutge el va deixar en llibertat amb càrrecs.El 16 de juny, però, l'home va tornar a actuar al mateix saló i va intimidar un treballador amb una arma simulada. A més, els investigadors van esbrinar que s'havia posat en contacte amb dos testimonis dels fets i els havia amenaçat perquè canviessin la seva declaració i així poder evadir l'acció de la justícia. Els Mossos van instruir llavors unes noves diligències per un delicte d'obstrucció a la justícia. Va ser detingut el 17 de juny per la Policia Local.Aquesta segona vegada el jutge va decretar el seu ingrés a presó i una mesura cautelar de no apropar-se als testimonis.