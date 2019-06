Mas no descarta presentar-se a novament a unes eleccions: "Estic compromès però no en tinc ganes"

L'expresident de la Generalitat aposta per guanyar més «legitimitat» independentista amb una majoria social «més clara i neta»

Actualitzada 21/06/2019 a les 10:32

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat aquest divendres que no descarta presentar-se com a candidat per JxCat a unes eventuals eleccions al Parlament en cas que la militància del seu espai polític li ho demani.En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Mas ha concretat que no té «ganes» de fer aquest pas però que està «compromès» amb el projecte sobiranista i si se li fa la petició ho «analitzarà». «En condicions mínimament normals el meu rol no hauria de ser presentar-me a unes eleccions. La balança està més inclinada en el no que en el sí», ha avisat. Mas, que està inhabilitat pel 9-N fins al febrer de 2020, ha deixar clar que ara per ara no en té ganes i que a dia d'avui la resposta seria que «no». També ha situat com a objectiu independentista guanyar més «legitimitat» aconseguint una majoria social a les urnes més «clara» i «neta».