Sant Joan 2019 arriba amb un increment de vendes de petards respecte l'any passat

La revetlla en diumenge i les bones previsions meteorològiques, claus de l’optimisme de fabricants i majoristes del sector

Actualitzada 20/06/2019 a les 12:02

‘Bombetes’ clàssiques i noves fonts de colors

Els fabricants i distribuïdors de petards enfilen la recta final de la campanya de la revetlla de Sant Joan amb la previsió de millorar les vendes de l’any passat. Si ara fa un any van assolir els 17 milions d’euros de facturació, ara confien en incrementar aquesta xifra en prop d’un 3%, segons el president de l’Associació de fabricants i majoristes de pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell. En l’optimisme del sector, Vilardell assenyala dos elements clau: la revetlla cau en diumenge i hi ha una bona previsió meteorològica. Tot i que predomina la continuïtat dels productes clàssics, entre les novetats d’aquest any hi ha l’evolució de les fonts de colors i la introducció de nous petards pensats per als més menuts.El ritme a les botigues i casetes de petards creix de forma considerable a mesura que s’acosta la revetlla de Sant Joan d’aquest diumenge. Tot i que el gruix d’activitat s’espera que es concentri entre divendres i dissabte –el sector apunta que gairebé el 70% de vendes es fa els últims dos dies-, a hores d’ara els distribuïdors ja han comprovat que l’activitat va a bon ritme.«La previsió és bona, sobretot perquè creiem que el temps ens acompanyarà i això és molt important», apunta Vilardell. Així, dona per fet que s’igualaran les vendes del 2018 i confia que «possiblement hi haurà un increment d’un 2 o 3%» un cop acabi la campanya al miler de punts de venda que enguany ha obert el sector pirotècnic català. Prop de 800 són casetes temporals, ubicades a places i a peu de carretera, mentre la resta són locals comercials.Entre les preferències dels compradors, el president del sector recorda que el sector és molt «clàssic» i cada any triomfen les ‘bombetes’ entre la canalla, juntament amb les bengales i els assortits que inclouen petits castells de focs.Precisament, aquestes bateries i les fonts de colors són els productes que més han evolucionat els darrers anys, segons apunta Vilardell, que també recorda que ha anat a més la distribució de paquets assequibles a un preu de prop de 10 euros «per garantir que cap nen es quedi sense revetlla».D’altra banda, Vilardell, que també és propietari de la cadena Petards CM, apunta que aquest Sant Joan hi ha nous productes pensats per als més menuts. «Per a què puguin encendre els nens sense prendre mal, tenim nous articles com el ‘gos caganer’ o el ‘caganer del pessebre’, que són originals i la canalla els pot utilitzar sense perill», relata.Tot i aquest risc reduït de prendre mal, el sector fa una crida a no abaixar la guàrdia. Agafar una metxa per encendre un petard, posar-los a terra a una distància prudencial i no llençar coets a zones boscoses són les consells bàsics que els fabricants i distribuïdors recorden que cal complir escrupulosament. «Que no hagi passat res greu els últims anys no vol dir que ara no pugui passar», insisteix, tot recordant l’estat de sequera dels boscos en l’inici d’aquest estiu.