El Tribunal Suprem no s'oposarà al trasllat dels presos del procés

Una vegada la Sala doni el vistiplau, el trasllat a Catalunya podria escometre's la setmana que ve

Actualitzada 20/06/2019 a les 15:10

El Tribunal Suprem té previst remetre pròximament un escrit a Institucions Penitenciàries en el que li manifestarà el seu vistiplau per traslladar els nou presos preventius jutjats pel procés a presons catalanes una vegada ha culminat el judici al Suprem, han informat a Efe fonts jurídiques.La intenció de la Sala, segons les fonts, és no posar cap obstacle a la petició dels nou líders independentistes, entre ells Oriol Junqueras, els trasllats dels qual és competència d'Institucions Penitenciàries, dependent del Ministeri de l'Interior, que va preguntar aquesta setmana a la Sala quina era la seva postura.A més, el tribunal - que encara no s'ha pronunciat sobre la petició de llibertat de set d'ells - està valorant si sol·licita més endavant a Interior que torni a portar els presos preventius a Madrid en el moment de la notificació de la sentència, que en un principi es preveu per a després de l'estiu.Una vegada la Sala doni el vistiplau, el trasllat a Catalunya podria escometre's la setmana que ve, tal com van precisar a Efe fonts de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries.Es faria de la mateixa manera que quan van ser conduïts a Catalunya al juliol del 2018 una vegada el jutge Pablo Llarena va donar per conclosa la instrucció del cas. Van tornar a presons madrilenyes l'1 de febrer, onze dies abans del començament del judici.Abans de la vista, l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras, l'exlíder d'ANC Jordi Sànchez; el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; i els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn estaven interns a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages).De la seva banda, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell es trobava a Mas d'Enric (Tarragonès) i l'exconseller Dolors Bassa en Puig dels Basses, a Figueres (Alt Empordà).