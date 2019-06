El Síndic denuncia a Westminster la «violència» i la «desproporció penal» en el cas de l'1-O

Ribó també constata les «irregularitats» comeses pel Parlament de Catalunya abans i després del referèndum

Actualitzada 20/06/2019 a les 18:59

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha denunciat al Parlament britànic la «violència» i la «desproporció penal» en el cas de l'1-O. A la ponència Ribó ha presentat les conclusions de tres informes que inclouen, entre d'altres, «les irregularitats» comeses pel Parlament de Catalunya, les «violències perpetrades per les forces de seguretat durant el referèndum» i les preocupacions posteriors sobre la llibertat d'expressió i el dret de reunió i la supressió de l'autogovern. L'acte, organitzat pel grup parlamentari britànic sobre Catalunya també han participat dos dels testimonis exclosos pel Tribunal Suprem en la causa especial sobre el procés i Sir Hugh Orde, l'ex-màxim responsable de la policia a Irlanda del Nord.Orde va ser l'autor d'un informe relacionat amb el 20-S i l'1-O, en què va concloure que en les dues dates la multitud no va tenir cap intenció de ser violenta o de cometre un delicte.En la seva presentació, Ribó també ha apel·lat al «diàleg polític, la participació i la llibertat com l'única manera de resoldre el conflicte català».