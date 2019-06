Manuel Valls i Ciutadans es llencen els plats pel cap amb acusacions mútues

L'edil de Barcelona pel Canvi considera que Cs ha iniciat una «deriva greu»

Actualitzada 19/06/2019 a les 12:38

Corbacho tindrà lloc a la Diputació

Aquest dimecres al matí s'han succeït les acusacions entre els, fins ara, socis dins de la formació Barcelona pel Canvi que encapçala l'exprimer ministre francès Manuel Valls i que comptava amb el vincle explícit amb Ciutadans.Valls, ha confirmat aquest dimecres que seguirà exercint el seu càrrec a l'Ajuntament de Barcelona i ha carregat durament contra Cs perquè considera que està seguint una estratègia «equivocada i perillosa» quan aposta pel «quan pitjor, millor».De fet, creu que el partit que lidera Albert Rivera està fent una «deriva greu» tant amb els pactes amb Vox com amb l'estratègia que segueix contra l'independentisme. Valls ha descartat crear un nou partit a Catalunya, tot i que ha demanat obrir un «període de reflexió» sobre l'estratègia que ha de seguir el constitucionalisme. «Ajudaré des de la meva posició a l'Ajuntament de Barcelona a unir el constitucionalisme», ha assegurat.Per la seva banda, la que ara és la número 1 de Cs a l'Ajuntament de BArcelona, Luz Guilarte, ha afirmat aquest dimecres a RAC1 que, «El senyor Valls va prendre la decisió de (votar Ada Colau) de forma unilateral i sense informar el partit del que faria. I aquest és l'origen de la ruptura, la discrepància».Guilarte ha afegit que que ha afegit que quan un forma part d'una coalició «ha d'informar l'altra part». «Però ell va tirar pel dret», ha afegit Guilarte, que ha dit que no sabien que Valls cobrava 20.000 euros al mes durant la campanya.Malgrat tot, ha negat que s'hagin sentit utilitzats per l'ex-primer ministre francès. A nivell personal, ha assegurat que té molt bona relació amb ell, i s'ha mostrat convençuda que arribaran a acords i que treballaran conjuntament. «L'interès de la ciutat ha d'anar per davant i en això ens trobarem amb el senyor Valls», ha conclòs.Sobre Celestino Corbacho, ha confirmat que no està sotmès a la disciplina de vot del partit perquè forma part del grup com a independent.Precisament Celestino Corbacho ha explicat aquest dimarts que tindrà llibertat de vot a l'Ajuntament de Barcelona en el marc del grup municipal de Cs, tot i que ha dit que espera no haver de votar diferent que els seus companys. «Ser independent en un grup vol dir això», ha apuntat en declaracions a TV3, on també ha confirmat que també ha acordat amb Cs que serà membre de la Diputació de Barcelona, perquè és una institució que coneix molt. De fet, ja ho havien pactat abans del trencament amb Manuel Valls, però ho van refermar en la trobada de dimarts amb Carlos Carrizosa. Corbacho també ha descartat ser el candidat de Cs al Parlament i ha assegurat que ara només vol dedicar-se a la vida municipal.Corbacho ha explicat que ha triat el grup de Cs per una qüestió «pràctica», tot i que ha tingut molt bona relació amb les dues parts. «Al final m'he trobat al mig i he hagut de prendre una decisió», ha resumit.L'exministre ha argumentat que és millor desenvolupar la tasca de regidor «de la mà» d'una organització implantada territorialment.No ha volgut posicionar-se sobre una possible presidència de la Diputació per part de Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet, i s'ha limitat a dir que Cs haurà de decidir primer si dona suport al PSC.