Detingut a Barcelona un lladre de farmàcies que actuava armat amb una navalla i una xeringa

En tres casos el detingut no es va endur els diners i va marxar de la farmàcia

Actualitzada 17/06/2019 a les 09:02

Mossos d’Esquadra de la comissaria de les Corts han detingut in fraganti un lladre, de 52 anys i nacionalitat espanyola, especialitzat en el robatori de farmàcies. En quatre dies, des del dissabte 8 de juny, l’home va assaltar sis establiments.La detenció va tenir lloc el dimarts a primera hora del matí a la Plaça del Centre de les Corts. Els investigadors tenien coneixement que des del dissabte havien tingut lloc sis atracaments a farmàcies i havien visualitzat les imatges de videovigilància d’alguns d’aquests establiments. A partir d’aquestes imatges van poder identificar l’autor i, juntament amb la descripció que van aconseguir de les víctimes, van realitzar un dispositiu de paisà per localitzar-lo.Dimecres al matí els agents van observar un home toxicòman que corresponia amb la descripció i a les imatges que tenien i el van identificar. L’home portava una ronyonera a l’interior de la qual hi havia una xeringa i una navalla que utilitzava per intimidar a les víctimes.En tots els atracaments seguia un mateix modus operandi: accedia a les farmàcies i es dirigia a la dependenta amb actitud intimidatòria mentre esgrimia una navalla o una xeringa. En tots els casos demanava els diners de la caixa registradora i marxava de l’establiment per evitar que la policia l’enxampés.En tres dels casos, l’home no va aconseguir endur-se els diners de la caixa registradora tot i que hauria amenaçat igualment les seves víctimes, encara que sense aconseguir endur-se el botí. En un dels casos, la farmacèutica va abandonar la farmàcia corrent i mentre llençava a terra un petit moble amb medicaments perquè el lladre, que l’estava amenaçant amb la navalla, no l’agredís.Després de passar a disposició judicial, el detingut va ingressar a presó.